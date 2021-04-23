Кудряшов заявил, что не намерен жалеть Романова в поединке в новой весовой категории

Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что не намерен жалеть своего соотечественника Евгения Романова в поединке в новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).

«Есть рейтинг, в котором я на четвертом месте, а Романов на пятом. Организаторы поединка посчитали, что мы готовы драться в отборочном бою. Здесь никаких проблем не должно быть. Люди дерутся на чемпионатах России, и там никаких вопросов не возникает. Мы встречаемся в отборочном поединке, победитель которого будет драться за титул WBC в бриджервейте. Как можно жалеть друг друга в таком бою? Здесь или ты, или он», — цитируют «Известия» Кудряшова.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.