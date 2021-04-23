Кудряшов рассказал, как набрал форму в горах

Российский боец Дмитрий Кудряшов рассказал, как ему помогли набрать форму тренировки в горах.

«В горах Эльбруса на высоте 2000 метров набирался здоровью. Все идет по плану. Сейчас этап спаррингов, этап специальной подготовки. Работаем. И готовимся к бою 21 мая», — приводит РЕН ТВ слова Кудряшова.

Спортсмен отметил, что доволен введением новой весовой категории бриджервейт (до 101,6 кг).

«Это вызывает радость, потому что я могу есть, пить. До этого мне приходилось убирать по 15 килограмм. Сейчас больше сил, лучше настроение», — добавил Кудряшов.

Бой Кудряшова с Евгением Романовым станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.