Рой Джонс может провести бой с Майклом Нанном

Легендарный Рой Джонс-младший допустил вариант проведения выставочного боя с Майклом Нанном, которому сейчас 58 лет.

«Выставочный бой с Майклом Нанном, возможно, неплохой вариант. Если будет предложена хорошая сумма, то почему бы и нет? Он хороший боец, с которым я даже хотел бы встретиться на пике карьеры», — заявил Джонс в интервью Fight Hub TV.

Свой прошлый показательный бой 52-летний Джонс-младший провел в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе — поединок с Майком Тайсоном завершился вничью.