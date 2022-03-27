Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю прокомментировал победу над американцем Терреллом Гуше.

Бой проходил в Миннеаполисе (США).

«В первом раунде у меня был нокдаун. Хорошо, что я впервые столкнулся с неприятностями. Гуше отлично подловил меня. Это будет хорошим уроком. В целом, я чувствовал себя хорошо, контролировал бой. Террелл продолжал бить, а я подумал: «Да черт с ним, нужно продолжать идти вперед». Я начал давить соперника и не сделал ни шага назад.

Впрочем, мне еще есть чему поучиться. Мне нужно продолжать драться с такими же воинами, как Террелл Гуше. Он — тот еще боец! Я должен снять шляпу перед ним, он приехал подготовленным, хотя я тоже был готов к 12 раундам», — приводит ABC слова Цзю.

В ночь с 26 на 27 марта Цзю победил Гуше единогласным решением судей (114-113, 116-111, 115-112). Этот поединок стал для Тима дебютным в США.

На счету Тима Цзю 21 победа в 21 поединке на профессиональном уровне. Он является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.