Тим Цзю о победе над Гуше: «Чувствовал, что контролирую бой»

27-летний австралиец Тим Цзю поделился впечатлениями о бое с Терреллом Гуше и выразил надежду, что вскоре сможет подраться за титул чемпиона мира в первом среднем весе.

«Хорошо, что я впервые столкнулся с трудностями и смог их преодолеть, — приводит слова Цзю издание ESPN. — Отдаю должное своему оппоненту Терреллу Гуше. Он чертовски жесткий воин и настоящий джентльмен. Он дрался на Олимпиаде, у него хорошая репутация. Он дал мне важный урок. Я встал и нашел в себе силы продолжать».

Я просто наслаждался боем. Чувствовал, что контролирую бой. Я продолжал оказывать давление, не собирался отступать. Он отбивался, но я сказал себе, что буду переть вперед. Мне пришлось действовать хладнокровно, я постоянно говорил себе, что это просто еще один раунд. Я выкладывался по полной и чувствовал, что догоняю его".

Цзю подчеркнул, что вскоре хочет вернуться в США и подраться с победителем боя Брайан Кастаньо — Джермелл Чарло, которые 14 мая в Лос-Анджелесе проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира в 1-м среднем весе.

В ночь с 26 на 27 марта Цзю победил Гуше единогласным решением судей (114-113, 116-111, 115-112). Этот поединок стал для Тима Цзю дебютным в США.

На счету Тима Цзю 21 победа в 21 поединке на профессиональном уровне. Он является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.