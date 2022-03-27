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«А теперь назови мое имя». Тим Цзю прокомментировал свою победу

Тим Цзю прокомментировал свою 21-ю победу в карьере
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Тим Цзю.
Фото Getty Images

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю в соцсетях прокомментировал победу над американцем Терреллом Гуше.

«А теперь назови мое имя... Тим Цзю», — написал боксер.

«21-0», — добавил Цзю.

В ночь с 26 на 27 марта Цзю победил Гуше единогласным решением судей (114-113, 116-111, 115-112). Этот поединок стал для Тима дебютным в США.

На счету Тима Цзю 21 победа в 21 поединке на профессиональном уровне. Он является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю.

Тим Цзю
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