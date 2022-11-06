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Цзю — о победе Бивола: «Разобрался без суеты. Не сказал бы, что Рамирес такой классный боксер»

Цзю отреагировал на победу Бивола в бою с Рамиресом
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Дмитрия Бивола в бою против Хильберто Рамиреса.

«Никаких сомнений в решении судей не было. Я судил также, как и они. У меня получилось 117:111. Дмитрий провел бой спокойно, разобрался без суеты. Не сказал бы, что Рамирес такой классный боксер. Просто хороший боксер. Это не Канело. Он не бьющий, не было видно этого», — сказал Цзю «СЭ».

По итогам 12 раундов Бивол победил мексиканца единогласным решением судей.

Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе. 31-летний россиянин одержал 21 победу (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге.

Бокс
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
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