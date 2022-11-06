Дрозд о победе Бивола: «Ожидал большего сопротивления от мексиканца»

Дрозд признался, что ожидал большего сопротивления от Рамиреса в бою с Биволом

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Дмитрия Бивола в бою против Хильберто Рамиреса.

«Победа на классе. Ожидал большего сопротивления от мексиканца. Но слишком разные уровни, класс бойцов совершено разный. Прекрасное давление от Дмитрия, скорость и все остальное» — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ».

По итогам 12 раундов Бивол победил мексиканца единогласным решением судей.

Россиянин защитил титул WBA в полутяжелом весе.