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Дрозд о победе Бивола: «Ожидал большего сопротивления от мексиканца»

Дрозд признался, что ожидал большего сопротивления от Рамиреса в бою с Биволом
Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес.
Фото AFP

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Дмитрия Бивола в бою против Хильберто Рамиреса.

«Победа на классе. Ожидал большего сопротивления от мексиканца. Но слишком разные уровни, класс бойцов совершено разный. Прекрасное давление от Дмитрия, скорость и все остальное» — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ».

По итогам 12 раундов Бивол победил мексиканца единогласным решением судей.

Россиянин защитил титул WBA в полутяжелом весе.

Бокс
Григорий Дрозд
Дмитрий Бивол
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