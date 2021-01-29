Кокляев и Тарасов обменялись жесткими выпадами в видеообращениях
18:19
Стронгмен Михаил Кокляев и боец Артем Тарасов обменялись уколами в видеообращениях перед очным поединком, сообщает «Рен-ТВ». Их бой по правилам бокса пройдет 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга».
«Ты пролетишь над гнездом кукушки. Я знаю, что этот бой выиграю», — сказал Тарасов.
«Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Это попытки заколоть слона иголкой», — ответил Кокляев.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/796868-kokliaev-i-tarasov-obmenialis-udarami-v-videoobrashchenii
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю