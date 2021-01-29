Кокляев и Тарасов обменялись жесткими выпадами в видеообращениях

Стронгмен Михаил Кокляев и боец Артем Тарасов обменялись уколами в видеообращениях перед очным поединком, сообщает «Рен-ТВ». Их бой по правилам бокса пройдет 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга».

«Ты пролетишь над гнездом кукушки. Я знаю, что этот бой выиграю», — сказал Тарасов.

«Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Это попытки заколоть слона иголкой», — ответил Кокляев.