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Кокляев и Тарасов обменялись жесткими выпадами в видеообращениях

18:19

Стронгмен Михаил Кокляев и боец Артем Тарасов обменялись уколами в видеообращениях перед очным поединком, сообщает «Рен-ТВ». Их бой по правилам бокса пройдет 20 февраля в рамках турнира «Короли ринга».

«Ты пролетишь над гнездом кукушки. Я знаю, что этот бой выиграю», — сказал Тарасов.

«Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Это попытки заколоть слона иголкой», — ответил Кокляев.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/796868-kokliaev-i-tarasov-obmenialis-udarami-v-videoobrashchenii

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