Соперник Чудинова провел тренировку в школе Роя Джонса

Соперник Федора Чудинова Айзек Чилемба выложил видео с тренировки в спортивной школе знаменитого боксера Роя Джонса. На кадрах видно, что боксер использует круглую грушу, работая над скоростью и точностью ударов.

Малавийский спортсмен уже несколько лет тренируется у легендарного боксера и считается его полноправным учеником, сообщает РЕН ТВ.

В течение нескольких лет тренером Чилембы был Джеймс Макгирт, но он по каким-то причинам не приехал в лагерь боксера, когда тот начал подготовку к бою против Сергея Ковалева. Джонс, узнав о проблемах Чилембы с тренером, сам связался с ним и пригласил его в свой зал, который расположен в родном городе Джонса Пенсаколе (штат Флорида, США).

Ранее Федерация бокса России сообщила, что бой Чудинова и Чилембы возглавит боксерское шоу «Короли ринга». В последний раз обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов выходил на боксерский ринг в сентябре 2020 года. В том поединке он нокаутировал британского боксера Умара Садика.