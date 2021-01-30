Американец Тревор Брайан завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, победив канадца Бермейна Стиверна. Поединок прошел в Голливуде (США, штат Флорида) и завершился техническим нокаутом в 11-м раунде

Отметим, что Брайан должен был встретиться с обладателем регулярного титула Мануэлем Чарром. Однако немец снялся с боя, за что был лишен титула.

31-летний Брайан за свою карьеру одержал 21 победу (15 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

42-летний Стиверн потерпел пятое поражение. Также у него при 25 побед (21 нокаутом) и 1 ничья.