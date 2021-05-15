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Кашинский потерпел второе поражение в карьере, проиграв Цесляку нокаутом в первом раунде

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Россиянин Юрий Кашинский не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 90,71 кг, сообщает ТАСС.

34-летний Кашинский проиграл техническим нокаутом в первом раунде поляку Михалу Цесляку. Поединок состоялся в Варшаве.

Для россиянина это поражение стало вторым при 20 победах (18 нокаутом). Он во второй раз боксировал за звание претендента на титул IBF, проиграв в 2019 году соотечественнику Руслану Файферу.

32-летний Цесляк получил право встретиться с чемпионом мира IBF Майрисом Бриедисом из Латвии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11379219

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