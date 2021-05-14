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Чемпионка мира по боксу Домуладжанова умерла от осложнений, вызванных коронавирусом

15:57

Директор тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое», чемпионка мира и Европы по боксу 2001 года Ольга Домуладжанова скончалась в возрасте 52 лет по причине осложнений от заболевания коронавирусной инфекцией, информирует ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России.

«Да, Ольга Витальевна скончалась. Причина — коронавирус», — говорится в сообщении.

Свои соболезнования в связи с кончиной Домуладжановой выразило Министерство спорта РФ.

Домуладжанова была директором тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое» с марта 2010 года. Она трижды выигрывала чемпионат России и Кубок России, а также два раза побеждала в Кубке Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11375387

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