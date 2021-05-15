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Михалкин проведет бой за титул чемпиона Европы 14 августа

16:46

Российский боксер Игорь Михалкин 14 августа проведет поединок за титул чемпиона Европы среди профессионалов в полутяжелой весовой категории против француза Матье Бодерлика, сообщил промоутер российского спортсмена Эрол Сейлан.

«Да, бой запланирован на 14 августа. Мы сейчас выбираем место для него», — сказал Сейлан ТАСС.

В активе 35-летнего Михалкина 24 победы (11 нокаутом) и два поражения. На счету 31-летнего Бодерлика 20 побед (11 нокаутом) и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11381241

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