Михалкин проведет бой за титул чемпиона Европы 14 августа
16:46
Российский боксер Игорь Михалкин 14 августа проведет поединок за титул чемпиона Европы среди профессионалов в полутяжелой весовой категории против француза Матье Бодерлика, сообщил промоутер российского спортсмена Эрол Сейлан.
«Да, бой запланирован на 14 августа. Мы сейчас выбираем место для него», — сказал Сейлан ТАСС.
В активе 35-летнего Михалкина 24 победы (11 нокаутом) и два поражения. На счету 31-летнего Бодерлика 20 побед (11 нокаутом) и одно поражение.
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