Александр Усик охарактеризовал свое противостояние с Фьюри

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) относится к своему потенциальному поединку с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) так же, как и ко всем остальным.

«Этот бой будет таким же, как и любой мой другой, — приводит слова Усика The Overlap. — Это противостояние непобежденного большого парня с тем, у кого есть пояс WBC.

Мне просто нужен этот бой, вот и все. Я думаю, что и ему он нужен. Этот бой очень важен для нас обоих, потому что в супертяжелом весе на протяжении последних 30 лет не было неоспоримого чемпиона. Так что нам обоим нужен этот поединок. Фьюри — это брюхо, большое брюхо. Конечно, я планирую пробить его большое брюхо».

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться в конце апреля.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.