Канело Альварес: «За все годы в боксе у меня не было ни одного сотрясения мозга»

Чемпион мира по боксу Сауль Альварес (56-1-2) на YouTube-шоу Graham Bensinger рассказал о травмах за карьеру в профессионалах.

— Сколько у вас было сотрясений за все эти годы в боксе?

— Ни одного. Я не даю по себе попадать.

— А какой-то серьезный ущерб организму накопили за карьеру?

— Никакого. Но всегда, когда я выхожу в ринг, я прощаюсь с родными. Меня могут вынести оттуда мертвым. Я говорю родным: «Не плачьте, если меня убьют. Ведь я погибну, делая то, что люблю больше всего».

8 мая Альварес победил Билли Джо Сондерса в бою за титулы WBO, WBA, The Ring и WBC. Поединок был остановлен углом Сондерса из-за перелома у боксера орбитальной кости.