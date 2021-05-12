Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Тайсон Фьюри сразится с Энтони Джошуа этим летом в Саудовской Аравии.

«7 августа или 14 августа. Я думаю, что ни для кого не секрет, что бой пройдет в Саудовской Аравии», — сказал Хирн в интервью ESPN. — Это те же люди, с которыми мы провели бой Джошуа с Энди Руисом-младшим. Это событие было впечатляющим. Как партнеры, они были фантастическими".

В феврале прошлого года Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 7-м раунде и стал новым чемпионом WBC в супертяжелом весе. На его счету 30 побед и 1 ничья.

Джошуа (24 побед, 1 поражение) в декабре 2020 года защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO, нокаутировав Кубрата Пулева в 9-м раунде.

(Ислам Бабаджанов)