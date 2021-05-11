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Фьюри рассказал, что снимался с боев из-за психологических проблем

14:06
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своем опыте борьбы с проблемами, которые касаются психического здоровья.

«Психическое здоровье — это реальная проблема. Я испытываю ее на протяжении всей своей жизни. Я знаю, насколько это реально. Никогда не ждите, что человек, испытывающий проблемы с психическим здоровьем, выйдет на поединок. Собственно говоря, раньше я сам снимался с боев из-за проблем с психическим здоровьем. И я знаю ряд бойцов, которые поступали так же.

Это реальное заболевание. Если вы не видите его физически, это не значит, что оно не существует. Оно более чем реально, это тихий убийца. В настоящий момент много людей страдают из-за проблем с психическим здоровьем, особенно в период пандемии.

Мне жаль этих парней, но знаете что, ребята? В конце тоннеля есть свет. Вам просто нужно попросить о помощи и получить ее. Я обещаю, что тогда все в конечном итоге наладится», — сказал Тайсон Фьюри в интервью The Independent.

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