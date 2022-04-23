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Сегодня, 11:04

Избитый Тайсоном пассажир самолета хочет подать в суд на боксера

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Избитый бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Майком Тайсоном пассажир самолета хочет обратиться в суд, сообщает TMZ.

По информации источника, потерпевший нанял адвоката для возможного обращения.

«Очевидно, что один из величайших боксеров всех времен должен был проявлять большую сдержанность, прежде чем применять кулаки по отношению к своему чрезмерно взволнованному болельщику», — приводит издание слова адвоката Мэтта Моргана.

Инцидент произошел в среду, 20 апреля. Тайсон ударил мужчину перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду. Со слов очевидцев, мужчина, сидевший сзади боксера, был пьян и не переставал провоцировать Майка.

Как удалось выяснить TMZ, мужчину зовут Мелвин Таунсенд III. Ранее его задерживали, за мошенничество, угон автомобиля, кражу со взломом, передвижении в угнанном авто и при нем находили запрещенные наркотические вещества.

Источник: https://www.tmz.com/2022/04/22/mike-tyson-victim-lawyer-lawsuit-overly-excited-fan-excessive-force/
Майк Тайсон
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