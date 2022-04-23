В ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» пройдет боксерский вечер, где в главном событии подерутся за титул WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Диллиан Уайт. Поединок начнется не ранее 00.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция боя Фьюри — Уайт будет доступна на сайте «СЭ». Где покажут видеотрансляцию поединка в России — на данный момент неизвестно.

У 33-летнего Фьюри по прозвищу «Цыганский король» в профессиональном боксе — 31 победа и один бой завершился ничейным результатом. Британский тяжеловес является действующим чемпионом мира по версии WBC. 9 октября 2021 года Тайсон Фьюри одержал победу нокаутом в бою с Деонтэем Уайлдером.

На счету 34-летнего Уайта по прозвищу «Похититель тел» — 28 побед и два поражения в боксе. Он является временным чемпионом мира по версии WBC. 27 марта 2021-го Диллиан Уайт техническим нокаутом победил россиянина Александра Поветкина.