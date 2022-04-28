Иван Штырков и Михаил Мохнаткин подерутся по правилам бокса 27 мая в Омске

Российский боец Иван Штырков (19-2) проведет поединок по правилам бокса против Михаила Мохнаткина (14-5) в Омске 27 мая. «В рамках шоу (27 мая в Омске) интересная встреча между Иваном Штырковым и Михаилом Мохнаткиным», — приводит matchtv.ru слова промоутера Владимира Хрюнова.

Следующий бой Штырков проведет против соотечественника Михаила Колобегова (13-4) на RCC 11. Турнир пройдет 6 мая в Екатеринбурге. Штырков подписал контракт с RCC в начале марта. 33-летний россиянин до этого выступал в ACA, где одержал 2 победы в 3 поединках. В предыдущем поединке Штырков одолел Артура Астахова (20-8) 5 ноября на АСА 131 в Москве, отправив оппонента в нокаут в первом раунде.

Мохнаткин идет на серии из трех побед. В предыдущем бою он победил Винишиуса Морейру (9-7) единогласным решением судей 19 декабря 2021 года на Open FC 15.