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Сегодня, 12:28

Исмаилов и Дуродола провели дуэль взглядов перед боем

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский боец ММА Магомед Исмаилов и нигериец Оланреваджу Дуродола встретились лицом к лицу перед боксерским боем, который состоится 25 февраля в Москве.

На счету Исмаилова в ММА 17 побед и 2 поражения, у Дуродолы в боксе — 36 побед и 9 поражений.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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