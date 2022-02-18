Исмаилов и Дуродола провели дуэль взглядов перед боем

Российский боец ММА Магомед Исмаилов и нигериец Оланреваджу Дуродола встретились лицом к лицу перед боксерским боем, который состоится 25 февраля в Москве.

На счету Исмаилова в ММА 17 побед и 2 поражения, у Дуродолы в боксе — 36 побед и 9 поражений.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.