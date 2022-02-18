Заур Абдуллаев перевесил Хорхе Линареса перед отборочным боем WBC

Завтра, 19 февраля, в Екатеринбурге состоится сразу два отборочных поединка. Российские боксеры Заур Абдуллаев и Марк Урванов будут боксировать за звания обязательных претендентов по версиям WBC и WBA.

Главным событием вечера станет бой между Абдуллаевым и экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Хорхе Линаресом. На кону будет стоять в том числе и пояс WBC Silver, которым владеет российский боксер.

В со-главном поединке Урванов и Анхель Родригес встретятся по линии WBA (до 59 кг).

Еще один бой это противостояние между Зоравором Петроясном и Иваном Козловским. Российскому боксеру предстоит защита титула чемпиона Азии по версии WBC. Козловский представляет компанию Gazfight, которую создал известный музыкант Василий Вакуленко.

Сегодня боксеры прошли официальные церемонии взвешивания и face-to-face. Линарес показал на весах 60,8 кг — на 400 грамм меньше своего соперника. Разница между Урвановым и Родригесом не такая большая — российский боксер перевесил соперника на 80 грамм.

Остальные спортсмены уложились в лимиты весовых категорий.