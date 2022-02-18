Костя Цзю будет наставником Исмаилова в бою с Дуродолой

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю будет наставником Магомеда Исмаилова в его боксерском бою с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой, было объявлено на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок состоится на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» 25 февраля в Москве.

На этом же турнире в профессиональном боксе дебютирует чемпион мира по боксу 2021 года в весе свыше 91 кг Марк Петровский — против кенийца Коллинса Ойяла. Наставником Исмаилова станет Александр Поветкин.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.