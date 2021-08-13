Исламов победил техническим нокаутом Жакшылыка в своем дебютном бою

Россиянин Рустам Исламов техническим нокаутом в третьем раунде победил Марата Уулу Жакшылыка из Киргизии в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Это были дебютные поединки для боксеров.

Исламову удалось пробить корпус соперника, после чего Жакшылык отказался выходить на следующий раунд.

Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.