Мирзахамраев единогласным решением судей победил Бахтина
20:10
Хасанбой Мирзахамраев единогласным решением судей победил Кирилла Бахтина в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
На счету 18-летнего Бахтина теперь одна победа и одно поражение.
Профессиональный рекорд Мирзахамраева составляет 1-1.
Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.
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