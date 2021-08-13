Мирзахамраев единогласным решением судей победил Бахтина

Хасанбой Мирзахамраев единогласным решением судей победил Кирилла Бахтина в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

На счету 18-летнего Бахтина теперь одна победа и одно поражение.

Профессиональный рекорд Мирзахамраева составляет 1-1.

Трансляцию можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

Трансляция главного карда на телеканале РЕН ТВ — с 23.00.