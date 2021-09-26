«Хохлы болели за Джошуа, а украинцы и русские за Усика». Что пишут в России о новом чемпионе
Российские болельщики положительно отреагировали на победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.
Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.
В комментариях российские любители бокса всячески хвалили Усика за его мастерство и тактику.
Некоторые комментарии о событии, тем не менее, имели негативный окрас.
Жареный снеговик: «Там у них хохлы болели за «светлоликого» Джошуа, а украинцы и русские за Усика. И да, к победе уже один из представителей земли обетованной успел примазаться».
Roman Kovalenko: «Было уже про то, что в составе Усика только два украинца?».
Илья Иванович: «Победа по очкам правда. Усику прилетело несколько раз, но он все же был чуть лучше. Хотя в конце оба выдохлись, воздух месили. Скучноватый бой».
хонявый73: «Это было прекрасно! Саня настоящий украинец. А у бандеровцев сейчас подгорает, сегодня смотрел новостные ленты — бандерлоги топили за нагличанина, против украинца».
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