Мехонцев рассказал, что помогло Усику победить Джошуа

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика над Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

«Полностью деклассирован Энтони Джошуа. Усик меня порадовал! Я предполагал, что так будет. Все решала скорость, которой Усик обладает. Все думали, что выиграет Джошуа, но я в этом сомневался», — сказал Мехонцев «СЭ».

12-раундовый бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне, а его итогом стала победа украинского спортсмена единогласным решением судей. Тем самым Усик стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.