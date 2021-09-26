Просто красавец. Усик переиграл Джошуа и стал чемпионом мира

Великолепное выступление украинского боксера.

Бой прошел на 60-тысячном стадионе лондонского «Тоттенхэма». Усик — олимпийский чемпион 2012 года в весовой категории до 91 кг. Соответственно в профи он сначала стал выступать в первом тяжелом весе, где стал абсолютным чемпионом мира. Затем Александр перешел в супертяжи. Первый бой в королевском весе он провел в октябре 2019 года, победив Чазза Уизерспуна, который отказался продолжать сражение после седьмого раунда. В октябре 2020-го Усик провел самый сложный бой в профессиональной карьере — с Дереком Чисорой. Первую половину поединка украинец провалил, но потом все же сумел перебоксировать британца. При этом нельзя сказать, что Усик победил однозначно.

Джошуа, безусловно, куда опаснее Чисоры. Чемпион мира WBA (Super), WBC, IBF. Нокаутер (22 победы из 24). Высокий (198 см, рост Усика — 191 см), мускулистый и при этом быстрый. Очень неудобный соперник для Усика. И, кстати, тоже олимпийский чемпион Лондона — в категории свыше 91 кг. Джошуа уже проигрывал — нокаутом Энди Руису в июне 2019-го. Однако Руис — панчер, а Усик — нет.

Зато с боксерским IQ у Александра все в полном порядке. В первом раунде Усик предложил Джошуа хорошее движение и быстрые левые прямые (он стал лишь вторым соперником-левшой в профессиональной карьере Энтони). В цель залетело где-то три-четыре акцентированных панча, а с линии атак украинец без проблем уходил. Но тут надо сказать, что Джошуа с всегда втягивается в бой постепенно, не формирует события. 1-0 по раундам в пользу Усика (10-9).

Во втором раунде Александр тоже действовал первым номером, раздергивая британца и молниеносно атакуя левым прямым. Пожалуй, и эту трехминутку он забрал. 2-0 (20-18). Джошуа же выглядел не сказать, что растерянным, но довольно пассивным. Очевидно, он не хотел зря расходовать силы и вымахиваться в начале боя. «Все хорошо, но не делай большие паузы», — сказали Усику в углу в перерыве.

В третьем раунде Джошуа снова ни разу не попробовал обострить ситуацию. Зато ее обострил Усик. 2 минуты и 45 секунд он накидывал несильные удары — для очков, а за 15 секунд до конца раунда нанес мощный левый боковой, после которого чемпион мира будто бы пошатнулся. 3-0 (30-27). Стало складываться впечатление, будто Джошуа просто не понимает, как переиграть украинского боксера. И в четвертом раунде это мысль утвердилась — он снова не сумел доставить Усику неприятности, даже не попытался этого сделать. 4-0 (40-36).

В пятом раунде Джошуа, наконец, начал выбрасывать силовые удары. Правда, летели они или в блок, или мимо. У Усика же неплохо проходил джеб. Это скорее 5-0, чем 4-1 (50-45). В перерыве Александра попросили быть аккуратнее, поскольку Энтони его заманивает под контратаку и соответственно разящий панч.

В шестом раунде Джошуа, наконец, захватил центр ринга и начал действовать первым номером. И кое-что стало получаться — например, довольно увесистый правый прямой. Усик по-прежнему прекрасно двигался, держал в целом удобную для себя дистанцию, но на этот раз не создал ни одного, так скажем, опасного момента. Раунд за Энтони — 5-1 (59-55).

Поняв, что инициативу лучше оставить за собой, в седьмом раунде Усик прибавил в агрессии, что привело к мощному левому прямому, которым украинец откинул Джошуа назад метра на два. А что же Джошуа? А у Джошуа ничего не получилось. По раундам: Усик — 6, Джошуа — 1 (69-64).

Восьмой раунд — это равный бой. Но самый увесистый удар — апперкот в концовке — на счету Джошуа, так что, пожалуй, раунд следует отдать ему. 6-2 (78-74). В девятом раунде Усик выкидывал больше ударов. Ближе к концу Джошуа поджал украинца к канатам, и тот решил уйти из неудобного положения при помощи клинча — первого в этом поединке. Бой получился не самым зрелищным, зато без возни — мы увидели чистый бокс. Ну, а в самом конце Усик поймал Джошуа плотным левым встречным. 7-2 (88-83). 10-й раунд получился агрессивным — британец поставил украинцу сечку, украинец тоже несколько раз неплохо попал. Сложный для оценки раунд. И все же Усик выглядел интереснее — 8-2 (98-92).

Угловые попросили Усика не застаиваться и в начале 11-го раунда он ошеломил Джошуа быстрой атакой. Энтони на пропускал, а ответить ничем не смог — Александр в этом раунде был лучше от начала и до конца. Британец же выглядел каким-то потерявшимся. 9-2 (108-101). По сути, Усику для победы достаточно было просто достоять, но в последнем раунде он атаковал так, будто проигрывает он, а не Джошуа. В итоге за 20 секунд до конца Александр заставил Энтони отступить к канатам и обрушил на него град ударов. Нокаут был близок, но Усик на всякий случай остановился — чтобы не пропустить встречный. И тут раздался гонг.

10-2 по раундам, 118-110 на нашей, спорт-экспрессовской записке (может, мы Джошуа чуть и засудили). Что касается официального решения, то счет такой: 117-112, 116-112, 115-113. Естественно, в пользу украинца. Усик — чемпион мира в супертяжелом весе WBA (Super), WBC, IBF. Просто красавец.