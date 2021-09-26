«С победой нормального украинца». Реакция российских болельщиков на бой Усика с Джошуа

Российские болельщики бурно отреагировали на победу украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Российские любители бокса в комментариях восхитились мастерством Усика и верно подобранной тактикой.

Предлагаем вашему вниманию некоторые комментарии

DEN777: «С победой нормального украинца . Уже не молодой, а все 12 раундов был в движении, практически не стоял на месте. Респект Александру. Только одно мне вчера не понравилось, это рожа Кличко, готового примазаться к победе».

REFLEKT: «Спортсмен и Человек с большой буквы! Образец достойного поведения и чести как на ринге, так и за его пределами! Александрa с красивой и уверенной победой!».

Павел Леонидович: «Джошуа реально был никакой... А Усик его мог нокаутировать».

Оскара Тому Харди: «А Александр конечно же,молодец-он нашел тот единственный путь, который вел к победе и не сворачивал с него, не дав Джошуа ни одной возможности даже поиблизиться к нокауту».

Arriba Dos: «На мой взгляд, это был один из лучших боев, которые я видел за последние 30 лет. Давно в ринге не было быстрого и умного боксера. Быстрые есть, бьющие есть, упертые есть, но умных мало. Усику — браво! По сути, он предложил неплохому гроссмейстеру Джошуа партию в быстрые шашки. И гроссмейстер, не привыкший к таком темпу, банально перегрелся».

МаратХ: «Поздравляю всех любителей бокса с таким прекрасным зрелищем. Усик — гений бокса, работа ногами это что то».