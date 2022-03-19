Гукасян: «Я только подобрал ключи к Пулеметчику, а бой уже закончился»

Российский боксер Эдгар Гукасян поделился впечатлениями от победы над Зелемханом «Пулеметчиком» Дукаевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Проблема у меня была следующая: я изначально готовился на формат «шесть раундов по три минуты». А у нас получился бой «три раунда по две». Зелемхан немного неудобный, нестандартный боксер. Я только подобрал ключи к нему, а бой уже закончился», — приводит слова Гукасяна «РЕН ТВ».

Поединок завершился в трех раундах победой Гукасяна раздельным решением судей. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел в Белоруссии.