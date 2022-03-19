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Гукасян: «Я только подобрал ключи к Пулеметчику, а бой уже закончился»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер Эдгар Гукасян поделился впечатлениями от победы над Зелемханом «Пулеметчиком» Дукаевым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Проблема у меня была следующая: я изначально готовился на формат «шесть раундов по три минуты». А у нас получился бой «три раунда по две». Зелемхан немного неудобный, нестандартный боксер. Я только подобрал ключи к нему, а бой уже закончился», — приводит слова Гукасяна «РЕН ТВ».

Поединок завершился в трех раундах победой Гукасяна раздельным решением судей. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел в Белоруссии.

Источник: https://ren.tv/news/sport/952770-gukasian-posetoval-chto-ne-uspel-raskrytsia-v-boiu-s-pulemetchikom
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