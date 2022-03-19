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Сегодня, 09:25

Появилось видео боя Харитонов — Скотт

Опубликована полная запись боя Харитонов — Скотт на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Харитонов (справа) против Малика Скотта.

Российский боец Сергей Харитонов победил американца Малика Скотта в главном поединке турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Бой по правилам бокса продлился все шесть раундов, Харитонов одержал победу раздельным решением судей.

На счету 41-летнего Харитонова 3 победы в 3 поединках по правилам бокса.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел в ночь с 18 на 19 марта в Белоруссии.

Бокс
Сергей Харитонов
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