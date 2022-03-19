Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился впечатлениями от победы над американцем Маликом Скоттом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Это было очень непросто. У меня предыдущие бои заканчивались в первом раунде и в третьем-четвертом. Малик Скотт — это очень серьезный противник. Это — машина. Я знал, с кем выхожу драться, но всегда иду только вперед», — приводит слова Харитонова «РЕН ТВ».

Харитонов победил Скотта раздельным решением судей. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел в Белоруссии.