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Харитонов о победе над Скоттом: «Было очень непросто. Это — машина»

Харитонов прокомментировал победу над американцем Скоттом
Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился впечатлениями от победы над американцем Маликом Скоттом на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Это было очень непросто. У меня предыдущие бои заканчивались в первом раунде и в третьем-четвертом. Малик Скотт — это очень серьезный противник. Это — машина. Я знал, с кем выхожу драться, но всегда иду только вперед», — приводит слова Харитонова «РЕН ТВ».

Харитонов победил Скотта раздельным решением судей. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» прошел в Белоруссии.

Источник: https://ren.tv/news/sport/952772-kharitonov-nazval-skotta-mashinoi-posle-pobedy-na-turnire-ren-tv
Сергей Харитонов
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