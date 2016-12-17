Григорий Дрозд: "Такое чувство, что история с Поветкиным сильно политизирована"

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд не верит в то, что Александр Поветкин мог употреблять допинг. Сегодня стало известно, что в допинг-пробе россиянина обнаружен остарин. Его бой с Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона WBC отменен.
– После звонков журналистов открыл интернет, где первая же новость такая – допинг-проба Поветкина дала положительный результат, – сказал Дрозд. – Не видел ни Сашу, ни Андрея Михайловича, поэтому не знаю, что произошло на самом деле. У меня такое чувство, что все это сильно политизировано. Знаю, как боролась команда Поветкина по мельдониевой истории и в итоге победила.
С таким же успехом можно идти по улице, подышать каким-то плохим воздухом или дымом, а после у вас возьмут допинг-пробу и скажут, что вы что-то кушали. Необходимо дождаться итогов расследования. Для Саши будет катастрофой, если его дисквалифицируют. (Сергей АСТАХОВ)
Поветкин провалил допинг-тест. Бой со Стиверном отменен. Что известно на данный момент
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Я не понимаю, почему когда я пишу, что ПОВЕТКИНА ПОДСТАВИЛИ - МОИ КОММЕНТЫ УДАЛЯЮТ ???
14:49 17 декабря
Leo Hawk
Richter-00, примерно так И.Старых объясняла откуда в её пробе оказался ЕПО (который только переливанием крови получают :)
14:31 17 декабря
Richter-00
Про "подышать воздухом" имеет место право быть. :) Вот вам пример. На лестничной площадке закурили, а они курят явно не табак, а что-то такое непонятное, тяжёлое. Вот вас бы потом проверить и увидеть анализ. :)
13:55 17 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
Гриша, а Я почитал ВОТ ЭТУ твою инет--бредню и чувствую, как после НЕЁ эритропоэтин с "рабиндранатом" из ушей закапал....
13:54 17 декабря
dem896
Это уже не смешно,никакой политики,нефиг жрать дерьмо.
13:02 17 декабря
Leo Hawk
Дрозд отжёг, красавчик. На какой конкретно улице можно надышаться остарина?
12:42 17 декабря
alur66
Ну опять завыли про политику-хватит уже. Поветкин сам во всем виноват-ПОЖИЗНЕННО выгонять таких позорников надо.
12:25 17 декабря
knecht alex
Подышал, анаболическими стеройдами ))) Поветкин заканчивает карьеру на минорной ноте.
11:56 17 декабря
Жорик Вартанов
такое чувство что Дрозду отбили всю думалку
11:49 17 декабря
Vlаdimir
Откроют контролььную пробу, признают ошибку и извинятся. Все повторяется. Никогда НЕ поверю, что в нынешней ситуации, когда контроль России в отношении применении допинга зашкаливает Поветкин (или кто-то из его команды) мог пойти на прием какого-либо запрещенного препарата в расчете на "авось проскочит".
11:47 17 декабря
oleg.bob
Какая политика- голимые факты!
11:45 17 декабря
CanagliaVova
Так и сказал: "Не верю. Заговор." :-D
11:44 17 декабря