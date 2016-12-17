11:25 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Григорий Дрозд: "Такое чувство, что история с Поветкиным сильно политизирована"

0
0
0
12

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд не верит в то, что Александр Поветкин мог употреблять допинг.  Сегодня стало известно, что в допинг-пробе россиянина обнаружен остарин. Его бой с Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона WBC отменен.

– После звонков журналистов открыл интернет, где первая же новость такая – допинг-проба Поветкина дала положительный результат, – сказал Дрозд. – Не видел ни Сашу, ни Андрея Михайловича, поэтому не знаю, что произошло на самом деле. У меня такое чувство, что все это сильно политизировано. Знаю, как боролась команда Поветкина по мельдониевой истории и в итоге победила.

С таким же успехом можно идти по улице, подышать каким-то плохим воздухом или дымом, а после у вас возьмут допинг-пробу и скажут, что вы что-то кушали. Необходимо дождаться итогов расследования. Для Саши будет катастрофой, если его дисквалифицируют. (Сергей АСТАХОВ)

Поветкин провалил допинг-тест. Бой со Стиверном отменен. Что известно на данный момент

Опрос

Поветкин провалил допинг-тест. Что это значит для его карьеры?
голосовать
0
0
0
12
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Я не понимаю, почему когда я пишу, что ПОВЕТКИНА ПОДСТАВИЛИ - МОИ КОММЕНТЫ УДАЛЯЮТ ???

14:49 17 декабря

Leo Hawk

Richter-00, примерно так И.Старых объясняла откуда в её пробе оказался ЕПО (который только переливанием крови получают :)

14:31 17 декабря

Richter-00

Про "подышать воздухом" имеет место право быть. :) Вот вам пример. На лестничной площадке закурили, а они курят явно не табак, а что-то такое непонятное, тяжёлое. Вот вас бы потом проверить и увидеть анализ. :)

13:55 17 декабря

ДОЗВОН ГУБЕР

Гриша, а Я почитал ВОТ ЭТУ твою инет--бредню и чувствую, как после НЕЁ эритропоэтин с "рабиндранатом" из ушей закапал....

13:54 17 декабря

dem896

Это уже не смешно,никакой политики,нефиг жрать дерьмо.

13:02 17 декабря

Leo Hawk

Дрозд отжёг, красавчик. На какой конкретно улице можно надышаться остарина?

12:42 17 декабря

alur66

Ну опять завыли про политику-хватит уже. Поветкин сам во всем виноват-ПОЖИЗНЕННО выгонять таких позорников надо.

12:25 17 декабря

knecht alex

Подышал, анаболическими стеройдами ))) Поветкин заканчивает карьеру на минорной ноте.

11:56 17 декабря

Жорик Вартанов

такое чувство что Дрозду отбили всю думалку

11:49 17 декабря

Vlаdimir

Откроют контролььную пробу, признают ошибку и извинятся. Все повторяется. Никогда НЕ поверю, что в нынешней ситуации, когда контроль России в отношении применении допинга зашкаливает Поветкин (или кто-то из его команды) мог пойти на прием какого-либо запрещенного препарата в расчете на "авось проскочит".

11:47 17 декабря

oleg.bob

Какая политика- голимые факты!

11:45 17 декабря

CanagliaVova

Так и сказал: "Не верю. Заговор." :-D

11:44 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ