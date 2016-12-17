Григорий Дрозд: "Такое чувство, что история с Поветкиным сильно политизирована"

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд не верит в то, что Александр Поветкин мог употреблять допинг. Сегодня стало известно, что в допинг-пробе россиянина обнаружен остарин. Его бой с Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона WBC отменен.

– После звонков журналистов открыл интернет, где первая же новость такая – допинг-проба Поветкина дала положительный результат, – сказал Дрозд. – Не видел ни Сашу, ни Андрея Михайловича, поэтому не знаю, что произошло на самом деле. У меня такое чувство, что все это сильно политизировано. Знаю, как боролась команда Поветкина по мельдониевой истории и в итоге победила.

С таким же успехом можно идти по улице, подышать каким-то плохим воздухом или дымом, а после у вас возьмут допинг-пробу и скажут, что вы что-то кушали. Необходимо дождаться итогов расследования. Для Саши будет катастрофой, если его дисквалифицируют. (Сергей АСТАХОВ)

Поветкин провалил допинг-тест. Бой со Стиверном отменен. Что известно на данный момент