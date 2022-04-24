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Дрозд: «Фьюри оправдал все ожидания. Он должен объединить все пояса»

Дрозд считает, что Фьюри обязан дождаться боя за абсолютного чемпиона в супертяжелом весе
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу британца Тайсона Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом в бою за титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе.

«Впечатляющим зрелищем был выход двух боксеров на середину огромной арены, это по-настоящему то, за что любят бокс. Все ожидания, которые были от Тайсона Фьюри, он оправдал. Видно, что он очень правильно подошел к поединку: не прятался в ближний бой, хотя это его сильная сторона. Как только у него появился шанс, он его использовал. Очень впечатляющая победа, мастерская. Мне понравилась», — сказал Дрозд «СЭ».

Григорий Дрозд также выразил свое мнение по поводу того, что Фьюри может в скором времени завершить карьеру.

«Фьюри — такой товарищ, который может несколько раз сказать, что он завершает карьеру. Но это не приступление с его стороны. У него остался всего один поединок — бой за абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Считаю, что он обязан дотерпеть и дождаться. Он утверждает, что является легендой? Фьюри поднялся на самый верх, но, думаю, если бы он объединил все пояса, здесь вообще было бы бесспорно. Тем не менее он является одним из самых ярких боксеров современности, поэтому, безусловно, он легенда», — добавил Дрозд.

После боя с Уайтом Фьюри заявил, что может завершить карьеру в боксе.

У 33-летнего Фьюри теперь в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. У 34-летнего Уайта — 28 побед и три поражения.

Бокс
Григорий Дрозд
Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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