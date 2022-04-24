Дмитрий Иванов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, прокомментировал победу Тайсона Фьюри нокаутом в шестом раунде в поединке с Диллианом Уайтом.

«Классный бой. На стадионе собралось 94 тысячи зрителей, это рекорд. Фьюри классно сделал свою работу. Слабое место Уайта — это апперкот, он его просто не видит. В первом бою с Поветкиным он тоже упал в нокаут от апперкота. Фьюри приберег этот апперкот на шестой раунд — он настоящий панчер, который наносит один удар и выключает свет», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Также менеджер Поветкина считает, что Тайсон в прекрасной форме.

«Я думаю, это не стечение обстоятельств, а заготовка и стратегический план, который они реализовали. Уайт начал уставать, и Фьюри это вычислил. Тайминг сумасшедший, Тайсон в прекрасной форме. Речи о том, что он завершает карьеру, и речи быть не может. Сейчас это машина по зарабатыванию денег», — добавил Иванов.

Отметим, что после боя Фьюри объявил о завершении карьеры, однако сразу анонсировал бой с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

У 33-летнего Фьюри в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. У 34-летнего Уайта 28 побед и три поражения.