Константин Цзю: «Не было сомнений в победе Фьюри. Уверен, он захочет вернуться»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу британца Тайсона Фьюри над соотечественником Диллианом Уайтом в бою за титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе.

«Не было сомнений в победе Фьюри. Хотя бокс такая штука, где все может быть. Можно ли назвать его легендой? Большое количество людей должно это сказать. Фьюри однозначно оставил след, остался непобежденным. Я очень за него рад. Уверен, что у Фьюри останется желание вернуться. Не думаю, что он закончил карьеру», — сказал Цзю «СЭ».

После боя с Уайтом Фьюри заявил, что может завершить карьеру в боксе.

У 33-летнего Фьюри теперь в профессиональном боксе — 32 победы и один бой завершился вничью. У 34-летнего Уайта — 28 побед и три поражения.