Головкин поздравил Бивола с победой над Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил россиянина Дмитрия Бивола с победой над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Поздравляю! Это было солидно. Продолжай в том же духе!» — написал у себя в Twitter Головкин.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Головкин дважды в карьере дрался с Альваресом. Первый поединок в сентябре 2017 года закончился ничьей, во втором бою в сентябре 2018 года выиграл мексиканец.