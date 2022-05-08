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Сегодня, 10:15

Головкин поздравил Бивола с победой над Альваресом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил россиянина Дмитрия Бивола с победой над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Поздравляю! Это было солидно. Продолжай в том же духе!» — написал у себя в Twitter Головкин.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

Головкин дважды в карьере дрался с Альваресом. Первый поединок в сентябре 2017 года закончился ничьей, во втором бою в сентябре 2018 года выиграл мексиканец.

Геннадий Головкин
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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