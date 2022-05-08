Кудряшов назвал сенсацией победу Бивола над Альваресом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу россиянина Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в поединке за титул чемпиона WBA в полутяжелом весе.

«Конечно, это сенсация! Альварес считался лучшим боксером в мире. Дмитрий сейчас в спортивной фазе карьеры, будет зарабатывать деньги. Думаю, это то, к чему он стремился. Для Бивола эта победа — прорыв в его карьере», — сказал Кудряшов «СЭ».

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) и защитил чемпионский пояс.

31-летний Бивол одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере. Сауль Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере.