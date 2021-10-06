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Во сколько начнется бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером 3?

02:00
Во сколько начнется бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером 3? Фото AFP
Во сколько начнется бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером 3? Фото AFP
В ночь на 10 октября состоится бой за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Ориентировочно — в 07:00 (мск).

Тайсон Фьюри — британец, начавший профессиональную карьеру 12 лет назад. С 2020 года — чемпион мира по версии WBC, бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, журнала The Ring.

Деонтей Уайлдер — американец, начавший профессиональную карьеру также 12 лет назад. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. Защитил титул восемь раз, но в 2020 году понес поражение в бою с Фьюри, после которого потерял титул. С 2012 года входит в десятку лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.

Бой состоится в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада.

В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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