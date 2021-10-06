Поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring состоится в ночь на 10 октября.

Бой начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Бой состоится в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile.

По данным Essentially Sports, Фьюри заработает за этот бой 30 миллионов долларов на правах чемпиона WBC. Уайлдер получит 20 миллионов долларов. Помимо этого, Тайсон получит 60 процентов прибыли от продажи платных трансляций.

Тайсон Фьюри — британец, начавший профессиональную карьеру 12 лет назад. С 2020 года — чемпион мира по версии WBC, бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, журнала The Ring.

Деонтей Уайлдер — американец, начавший профессиональную карьеру также 12 лет назад. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. Защитил титул восемь раз, но в 2020 году понес поражение в бою с Фьюри, после которого потерял титул. С 2012 года входит в десятку лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.