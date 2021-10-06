Во сколько начнется бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером 3?
04:00
В ночь на 10 октября пройдет бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring.
Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени). Ориентировочно — в 07:00 (мск).
Бой состоится в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада.
Перед третьим боем Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера в основном карде зрители увидят три поединка:
Эфе Аджагба (Нигерия, 15-0) — Франк Санчес (Куба, 18-0)
Роберт Хелениус (Финляндия, 30-3) — Адам Ковнацки (Польша, 20-1)
Джаред Андерсон (США, 9-0) — Владимир Терешкин (Россия, 22-0-1)
В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
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