Когда состоится бой-реванш Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3?
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В ночь на 10 октября состоится бой за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.
Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени).
Бой состоится в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада. Предыдущий бой боксеров также прошел в Лас-Вегасе, но на другой арене — MGM Grand.
В США поединок покажут ESPN+ и FOX Sport. В Великобритании — BT Sport Box Office.
В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».
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