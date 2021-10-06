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Когда состоится бой-реванш Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3?

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Когда состоится бой-реванш Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3? Фото AFP
Когда состоится бой-реванш Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3? Фото AFP
В ночь на 10 октября состоится бой за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени).

Бой состоится в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада. Предыдущий бой боксеров также прошел в Лас-Вегасе, но на другой арене — MGM Grand.

В США поединок покажут ESPN+ и FOX Sport. В Великобритании — BT Sport Box Office.

В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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