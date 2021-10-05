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Дрозд назвал фаворита боя между Уайлдером и Фьюри

17:25
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Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящего боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за титул чемпиона мира WBC.

«Второй бой меня очень сильно убедил с точки зрения таланта и умения Фьюри боксировать, не только кривляться, не только выводить из себя, но и боксировать. И действительно он пришел в отличную форму, он выглядел очень хорошо, и, как мне видится, если он будет примерно в такой же форме, то для меня Фьюри является фаворитом.

Он очень хороший с точки зрения скорости, он очень хороший с точки зрения передвижения и самое главное — он не стандартный. Опять же, если функционал Фьюри ему позволит, то Уайлдер, как мне видится, будет делать бой с тенью, махать своей правой рукой из заднего кармана, делать  вертолет, и, наверное, это будет не очень хорошая история для Уайлдера, но мы не должны забывать, что у Уайлдера есть один большой козырь под названием нокаутирующий удар, это так. С любой руки он может хлестануть, это может быть последний удар в этом поединке. Так что интерес к этому бою — большой, высокий, интрига в нем есть», — сказал Дрозд в интервью РЕН ТВ.

Бой состоится в ночь с 9 на 10 октября в 04:45 по московскому времени. Главный поединок покажет РЕН ТВ в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-mire/887696-drozd-o-kozyre-fiuri-v-boiu-s-uailderom-s-liuboi-ruki-mozhet-khlestanut

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Александр Кравченко все материалы автора

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