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Фьюри: «Буду удивлен, если Уайлдер когда-нибудь снова выйдет на ринг»

12 октября, 11:31
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Чемпион WBC в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о победе над американцем Деонтеем Уайлдером.

«Я уверен, у Деонтея будет множество оправданий, как и всегда. Я побил его чисто и честно, вот и вся история. Буду удивлен, если Уайлдер когда-нибудь снова выйдет на ринг и будет боксировать», — сказал Фьюри в эфире YouTube-канала Behind The Gloves.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде третьего боя между ними, который состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. На счету 33-летнего британца 31 победа и 1 ничья в 32 боях.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=VHxzbtQL6U0

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