Форман: «Забудьте всех нас. Фьюри и Уайлдер провели лучший бой в тяжелом весе в истории»
Бывший чемпион мира по боксу Форман оценил поединок Фьюри и Уайлдера
13 октября, 11:23
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман поделился мнением о поединке чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.
«Форман, Фрейзер и даже Тайсон: забудьте обо всех нас. Это новый день, и все это связано с Фьюри и Уайлдером. Они устроили лучший (в тяжелом весе) титульный поединок за всю историю», — написал Форман в Twitter.
Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде третьего боя между ними, который состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. На счету 33-летнего британца 31 победа и 1 ничья в 32 боях.
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