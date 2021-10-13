Форман: «Забудьте всех нас. Фьюри и Уайлдер провели лучший бой в тяжелом весе в истории»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман поделился мнением о поединке чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера.

«Форман, Фрейзер и даже Тайсон: забудьте обо всех нас. Это новый день, и все это связано с Фьюри и Уайлдером. Они устроили лучший (в тяжелом весе) титульный поединок за всю историю», — написал Форман в Twitter.

Foreman, Frazier even Tyson: forget about us all; It's a new day and it's all about Tyson Fury and Wilder. They put on the best ( Heavyweight) title Fite ever. https://t.co/luPAH1wYtT — George Foreman (@GeorgeForeman) October 12, 2021

Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде третьего боя между ними, который состоялся в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. На счету 33-летнего британца 31 победа и 1 ничья в 32 боях.