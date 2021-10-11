Чемпион Олимпийских игр в в Токио Батыргазиев прокомментировал победу над Лазе Суатом
11 октября, 22:07
Российский боксер Альберт Батыргазиев прокомментировал победу над итальянцем Лазе Суатом в поединке за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полулегком весе.
«Я готовился на всю дистанцию. Да, мог быть и нокаут, и нокдаун, но, когда хочешь уронить, то тяжело бывает. Поэтому у меня не было такого, чтобы финишировать соперника. Просто хотел выйти и показать красивый бокс. Задача тренеров состояла в том, чтобы по нарастающей, снежным комом, с каждым раундом прибавлять», — сказал Батыргазиев в интервью «СЭ».
Батыргазиев победил Суата досрочно во втором раунде.
На Олимпиаде-2020, которая проходила этим летом в Токио, 23-летний Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу в весовой категории до 57 кг.
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