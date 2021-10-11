Чемпион Олимпийских игр в в Токио Батыргазиев прокомментировал победу над Лазе Суатом

Российский боксер Альберт Батыргазиев прокомментировал победу над итальянцем Лазе Суатом в поединке за титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полулегком весе.

«Я готовился на всю дистанцию. Да, мог быть и нокаут, и нокдаун, но, когда хочешь уронить, то тяжело бывает. Поэтому у меня не было такого, чтобы финишировать соперника. Просто хотел выйти и показать красивый бокс. Задача тренеров состояла в том, чтобы по нарастающей, снежным комом, с каждым раундом прибавлять», — сказал Батыргазиев в интервью «СЭ».

Батыргазиев победил Суата досрочно во втором раунде.

На Олимпиаде-2020, которая проходила этим летом в Токио, 23-летний Батыргазиев стал обладателем золотой медали по боксу в весовой категории до 57 кг.