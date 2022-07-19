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Фернандо Родригес пообещал отправить в нокаут Гаджи Автомата Наврузова

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Бразильский боец ММА Фернандо Родригес пригрозил нокаутом Гаджи Автомату Наврузову. Бой пройдет 5 августа в рамках шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Привет Гаджи, я покажу тебе, что ММА намного сложнее, чем бокс без перчаток. Я собираюсь нокаутировать тебя этой рукой прямо здесь», — сказал Гаджи, продемонстрировав при этом свой кулак.

Главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет встреча Вячеслава Дацика по кличке Рыжий Тарзан с легендарным Джеффом Монсоном. Телеканал РЕН ТВ покажет эти поединки в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1002184-rodriges-prigrozil-gadzhi-avtomatu-nokautom
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