Фернандо Родригес пообещал отправить в нокаут Гаджи Автомата Наврузова

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес пригрозил нокаутом Гаджи Автомату Наврузову. Бой пройдет 5 августа в рамках шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Привет Гаджи, я покажу тебе, что ММА намного сложнее, чем бокс без перчаток. Я собираюсь нокаутировать тебя этой рукой прямо здесь», — сказал Гаджи, продемонстрировав при этом свой кулак.

Главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет встреча Вячеслава Дацика по кличке Рыжий Тарзан с легендарным Джеффом Монсоном. Телеканал РЕН ТВ покажет эти поединки в прямом эфире.