Шакур Стивенсон надеется подраться с Ломаченко в начале 2023 года

Действующий чемпион мира по версии WBO во второй весовой категории Шакур Стивенсон (18-0) выразил интерес к потенциальному бою с экс-чемпионом мира Василием Ломаченко (16-2).

«Мы может подраться в любое время. У него громкое имя. Он был в топе рейтингов. Нужно уважать его за это. Мы можем организовать бой в начале следующего года, — сказал Стивенсон в интервью Thaboxingvoice. — На данный момент у нас разные весовые. Он может спуститься до 130 фунтов, и мы закатим громкий бой. Мне кажется, что 135 фунтов — это его естественный вес. При этом мы примерно одного роста».

Ломаченко в последнем бою победил Ричарда Комми (30-4) судейским решением 12 декабря 2021 года на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Стивенсон одержал убедительную победу решением судей над Оскаром Вальдесом (30-1) со счетом 118-109, 118-109, 117-110. Объединительный поединок состоялся 30 апреля на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.