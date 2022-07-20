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Никита Цзю единогласным решением судей одержал победу над Беном Хорном

Иван Шитик
Корреспондент
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20 июля в Австралии прошел третий бой в карьере Никиты Цзю, младшего сына знаменитого российского боксера Кости Цзю.

Его соперником стал местный боец — Бен Хорн. Никита Цзю одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, что в августе 2020 года старший брат Никиты, Тим, одолел старшего брата Бена Хорна по имени Джефф. Тот бой Тим выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде.

24-летний Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе, одержал третью победу подряд на профессиональном ринге.

32-летний Бен Хорн потерпел пятое поражение в карьере при четырех победах.

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