Никита Цзю единогласным решением судей одержал победу над Беном Хорном

20 июля в Австралии прошел третий бой в карьере Никиты Цзю, младшего сына знаменитого российского боксера Кости Цзю.

Его соперником стал местный боец — Бен Хорн. Никита Цзю одержал победу единогласным решением судей.

Отметим, что в августе 2020 года старший брат Никиты, Тим, одолел старшего брата Бена Хорна по имени Джефф. Тот бой Тим выиграл техническим нокаутом в восьмом раунде.

24-летний Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе, одержал третью победу подряд на профессиональном ринге.

32-летний Бен Хорн потерпел пятое поражение в карьере при четырех победах.